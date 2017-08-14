Сильный ливень с градом накрыл юго-восток Подмосковья

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сильный ливень с градом накрыл юго-восток Московской области. Как сообщили очевидцы корреспонденту ТАСС, в районе Люберец, Жуковского и Раменского в настоящий момент идет проливной дождь, который сопровождается градом, раскатами грома и молниями. По данным системы отслеживания самолетов FlightRadar, в районе аэропорта Домодедово самолеты, которые следуют на посадку, перед заходом делают несколько кругов, обходя грозовой фронт.

Как сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Олег Прокофьев, основная зона непогоды на наступившей неделе ожидается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, здесь пройдут ливни и возможен град. "Основная зона непогоды, связанная с атмосферным фронтом, это север и восток Русской равнины (северо-восток ЦФО, восточная часть СЗФО и север ПФО - прим. ТАСС). Здесь ожидаются ливни до 20 мм осадков, в средней полосе - в пределах до 10 мм, не исключено локальное выпадение града. Также на северо-востоке и центре европейской части России не исключены шквалистые усиления ветра", - сказал он.

Накануне ГУ МЧС РФ по Москве предупреждало об ухудшении погоды в столице и Подмосковье. "В связи с прохождением фронтальной зоны с запада на восток <...> в понедельник местами ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистые порывы ветра до 20 м/с", - сообщили в ведомстве.