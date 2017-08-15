Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Балашихе жертвами непогоды стали два человека

Москва Московская область
15 августа, 1:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

По данным источника, мужчина и женщина погибли от удара током из-за обрыва линии электропередачи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Два человека погибли от удара током из-за обрыва линии электропередачи в Балашихе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел на улице Черняховского. Погибшие - мужчина и женщина", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за обрыва линии электропередачи. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Балашихе жертвами непогоды стали два человека
2
Пожар в жилом доме на востоке Москвы потушен
3
СМИ: военные КНДР представили Ким Чен Ыну план удара по Гуаму
4
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
5
В Калининграде открывается первый Балтийский пленэр с участием художников Крыма
6
В Риге впервые за четыре года соберется латвийско-российская межправкомиссия
7
Трамп прервал отпуск и возвращается в Вашингтон
Темы дня
Новости партнеров
Реклама