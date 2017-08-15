В Балашихе жертвами непогоды стали два человека

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Два человека погибли от удара током из-за обрыва линии электропередачи в Балашихе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел на улице Черняховского. Погибшие - мужчина и женщина", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за обрыва линии электропередачи. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.