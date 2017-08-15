В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину, переходившего пути в неположенном месте

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Электропоезд в Мытищах насмерть сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном для перехода месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"На станции Мытищи электропоездом Фрязино - Москва смертельно травмирован мужчина, 1941 года рождения, который переходил пути в неустановленном месте", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту ЧП.