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Два человека погибли от удара током в Балашихе после обрыва электрокабеля

Москва Московская область
15 августа, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Инцидент произошел у одного из домов по улице Черняховского микрорайона Салтыковка

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели двух человек от удара током в Балашихе в результате обрыва электрокабеля. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

14 августа у одного из домов по улице Черняховского микрорайона Салтыковка городского округа Балашиха произошел обрыв кабеля столба линии электропередачи, в результате чего двух человек ударило током. Они скончались на месте.

"По данному факту следственным отделом по Балашихе СК организовано проведение доследственной проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

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