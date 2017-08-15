Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье создадут новый заповедник на месте обитания краснокнижного орла

Москва Московская область
15 августа, 16:13 UTC+3

Министерство экологии и природопользования Московской области пока не сообщило о датах создания особо охраняемой природной территории

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Биологи обнаружили в Лотошинском районе Московской области краснокнижного представителя рода орлов - малого подорлика. Власти региона планируют создать новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) на месте обитания редкой птицы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Эксперты утверждают, что малый подорлик - это одна из редчайших хищных птиц Подмосковья. Он занесен в Красную книгу России и в Красную книгу Московской области. "Там (в месте, где обнаружили птицу, - прим. ТАСС) планируется создать ООПТ", - рассказали в пресс-службе. Биологи встретили птицу в период гнездования, поэтому надеются, что где-то неподалеку находится гнездо орла.

Режим особой охраны запрещает охоту, рыбалку и катание по озерам на лодках в период с 15 апреля по 15 августа, а также обустройство туристических стоянок, разведение костров и различные работы. Когда будет создана новая ООПТ и на какой именно территории, в министерстве не уточнили.

Подорлики выводят за сезон только одного птенца, поэтому этот орел такой редкий, пояснил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган. "Другая причина - антропогенное воздействие на гнездопригодные местообитания, вырубка крупных деревьев, браконьерство", - приводит его слова пресс-служба Минэкологии области.

Птица гнездится в труднодоступных частях старых заболоченных лиственных и смешанных лесов с крупными деревьями, чередующимися с открытыми участками, например, сырыми лугами, рассказали в министерстве.

Подорлик выглядит как обычный орел, но меньше по размеру. Размах его крыльев составляет примерно полтора метров, продолжил Коган. "Тем не менее, это одна из самых больших и величественных птиц нашей области", - добавил он. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
2
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
3
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
4
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
5
Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован
6
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
7
Памфилова заявила, что никакое давление не заставит ее допустить на выборы Навального
Темы дня
Новости партнеров
Реклама