В Подмосковье создадут новый заповедник на месте обитания краснокнижного орла

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Биологи обнаружили в Лотошинском районе Московской области краснокнижного представителя рода орлов - малого подорлика. Власти региона планируют создать новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) на месте обитания редкой птицы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Эксперты утверждают, что малый подорлик - это одна из редчайших хищных птиц Подмосковья. Он занесен в Красную книгу России и в Красную книгу Московской области. "Там (в месте, где обнаружили птицу, - прим. ТАСС) планируется создать ООПТ", - рассказали в пресс-службе. Биологи встретили птицу в период гнездования, поэтому надеются, что где-то неподалеку находится гнездо орла.

Режим особой охраны запрещает охоту, рыбалку и катание по озерам на лодках в период с 15 апреля по 15 августа, а также обустройство туристических стоянок, разведение костров и различные работы. Когда будет создана новая ООПТ и на какой именно территории, в министерстве не уточнили.

Подорлики выводят за сезон только одного птенца, поэтому этот орел такой редкий, пояснил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган. "Другая причина - антропогенное воздействие на гнездопригодные местообитания, вырубка крупных деревьев, браконьерство", - приводит его слова пресс-служба Минэкологии области.

Птица гнездится в труднодоступных частях старых заболоченных лиственных и смешанных лесов с крупными деревьями, чередующимися с открытыми участками, например, сырыми лугами, рассказали в министерстве.

Подорлик выглядит как обычный орел, но меньше по размеру. Размах его крыльев составляет примерно полтора метров, продолжил Коган. "Тем не менее, это одна из самых больших и величественных птиц нашей области", - добавил он.