Компания S7 начала строить аэроклуб для частных пилотов в Ступинском районе Подмосковья

ДВОРИКИ, 15 августа. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines начала строить клуб для обучения частных пилотов в Ступинском районе Московской области. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Владимир Объедков, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Мы начинаем строить серьезный, большой, интересный аэроклуб в Ступинском районе Московской области, где можно будет отучиться на пилота-любителя, где можно будет хранить воздушное судно, квалифицированно его обслуживать", - сказал он.

Руководство S7 Airlines поддерживает идею обучения частных пилотов, добавил Объедков.

S7 Airlines - российская авиакомпания, обладающая широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве и Новосибирске. Компания также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско- Тихоокеанского региона.

Флот компании состоит из 65 воздушных судов. Под брендом S7 Airlines полеты компания совершает с 2005 года.