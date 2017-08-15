Около 100 млн руб. составил ущерб от незаконной недродобычи в Подмосковье 2017 году

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Московской области в текущем году выявили 16 объектов несанкционированной недродобычи, оценив экологический ущерб в 100 миллионов рублей. Об этом сообщил журналистам во вторник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"В 2017 году выявлено 16 объектов несанкционированной недродобычи, изъято 17 единиц техники, ущерб составил более 100 миллионов рублей, возбуждено два уголовных дела", - сказал Коган. По словам министра, в настоящее время Подмосковье является лидером по строительству современных дорог, развязок и жилья.

"Все это требует большого количества инертных материалов-песка, гравия. Недропользование сегодня является одним из самых главных вопросов на территории Московской области", - отметил он, добавив, что в 2016 году было выявлено 16 объектов несанкционированной недродобычи, изъято 19 единиц техники и возбуждено пять уголовных дел. Экологический ущерб в прошлом году составил более 550 миллионов рублей.

По словам главы министерства, за последние два года количество отчетов об официальной недродобыче в регионе выросло почти в два раза.

"На сегодняшний день мы думаем, что количество незаконной добычи значительно сократилось. Мы это видим даже по количеству обращений дорожникам и по контрактам. Мы считаем, что порядка 40-50% добычи - около 10 млн кубов нелегальной добычи перешло в легальную", - сказал он.