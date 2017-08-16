Полиция Подмосковья проверит действия сотрудника ГИБДД, попавшего на видео с взяткой

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Подмосковная полиция проверит действия сотрудника ГИБДД из подмосковного города Чехов после публикации в интернете видео, на котором якобы видно, как инспектор берет взятку у водителя.

"По размещенной в интернете информации о неправомерных действиях сотрудника полиции в городе Чехов назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Ранее ряд СМИ распространил видеозапись, на которой видно, как инспектор ГИБДД берет у водителя, нарушившего ПДД, деньги.