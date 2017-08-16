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Полиция Подмосковья проверит действия сотрудника ГИБДД, попавшего на видео с взяткой

Москва Московская область
16 августа, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Взятка якобы была получена от водителя, нарушавшего ПДД

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Подмосковная полиция проверит действия сотрудника ГИБДД из подмосковного города Чехов после публикации в интернете видео, на котором якобы видно, как инспектор берет взятку у водителя.

"По размещенной в интернете информации о неправомерных действиях сотрудника полиции в городе Чехов назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Ранее ряд СМИ распространил видеозапись, на которой видно, как инспектор ГИБДД берет у водителя, нарушившего ПДД, деньги.

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