Жители Подмосковья смогут отмечать незаконные свалки у дорог с помощью смартфона

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Жители Московской области смогут указывать места незаконной свалки в придорожных зонах через приложение смартфона и на сайте ресурса "Добродел". Такую опцию добавили разработчики портала, сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в среду.

"Сообщать о мусоре на дорогах Подмосковья теперь можно на портал "Добродел", - сообщила пресс-служба ведомства.

Власти Московской области расширили функционал ресурса на фоне активизировавшейся борьбы с незаконными навалами отходов, которые создают в регионе физические лица.

Так, дорожные службы впервые включились в рейды против свалок с 8 августа 2017 года. Аналогичные выезды регулярно проводят региональный Госадмтехнадзор, Министерство экологии и природопользования Подмосковья и областной Комитет лесного хозяйства в зонах своей компетенции.

Параллельно с государственными органами активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) ведут свой учет несанкционированных свалок в Подмосковье. Активисты апеллируют к интерактивной карте, на которой любой желающий может отметить место сброса отходов. Представители ОНФ после этого выезжают и фиксируют состояние объекта.