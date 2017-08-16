Власти Подмосковья разработают интерактивную карту экологических троп лесов региона

Лыжник Сергей Устюгов начнет олимпийский сезон со старта на турнире в шведском ЕлливареСпорт 16 августа, 13:48
Серена Уильямс планирует выступить на Australian Open - 2018Спорт 16 августа, 13:42
Биография народной артистки РСФСР Киры ГоловкоБиографии и справки 16 августа, 13:41
Агент Луана сообщил, что переговоры футболиста со "Спартаком" находятся на грани срываСпорт 16 августа, 13:30
"Спартак" получит €12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18Спорт 16 августа, 13:25
Алтайские зернопереработчики инвестируют в производство 790 млн руб. в 2017 годуСибирь 16 августа, 13:19
СМИ: дисквалификация Криштиану Роналду будет сокращена на один матчСпорт 16 августа, 13:09
В Екатеринбурге начали сбор подписей за установку в городе памятника Виктору ЦоюНовости Урала 16 августа, 13:05
РФ не поддерживает идею "экономического удушения" КНДРПолитика 16 августа, 13:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Комитет лесного хозяйства Московской области разработает интерактивную карту пеших маршрутов по лесам региона. Прототип ресурса будет готов до конца 2017 года, сообщил глава ведомства Иван Советников в интервью порталу губернатора и правительства области, опубликованном в среду.
"Мы запросили у наших коллег в муниципалитетах, лесничествах карты с действующими маршрутами и будем разрабатывать новые маршруты. Прототип интерактивной карты появится уже в 2017 году", - сказал он. Существующих пешеходных маршрутов по подмосковным лесам недостаточно, добавил Советников.
Посетителям нужно предоставить информацию о протяженности маршрута, точках входа и выхода из лесопарка, продолжил Советников. Также карта должна содержать информацию о месторасположении объектов.
Лесные экотропы области должны быть по силам любому человеку, считает глава комитета, и они должны быть интересными.