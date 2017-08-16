Власти Подмосковья разработают интерактивную карту экологических троп лесов региона

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Комитет лесного хозяйства Московской области разработает интерактивную карту пеших маршрутов по лесам региона. Прототип ресурса будет готов до конца 2017 года, сообщил глава ведомства Иван Советников в интервью порталу губернатора и правительства области, опубликованном в среду.

"Мы запросили у наших коллег в муниципалитетах, лесничествах карты с действующими маршрутами и будем разрабатывать новые маршруты. Прототип интерактивной карты появится уже в 2017 году", - сказал он. Существующих пешеходных маршрутов по подмосковным лесам недостаточно, добавил Советников.

Посетителям нужно предоставить информацию о протяженности маршрута, точках входа и выхода из лесопарка, продолжил Советников. Также карта должна содержать информацию о месторасположении объектов.

Лесные экотропы области должны быть по силам любому человеку, считает глава комитета, и они должны быть интересными.