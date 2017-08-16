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Электронные заявки на пересмотр кадастровой оценки будут принимать в 2018 г. в Подмосковье

Москва Московская область
16 августа, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Ежегодно Министерство имущественных отношений Московской области получает порядка 5 тыс. жалоб на пересмотр государственной кадастровой оценки

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены запустить электронную подачу обращений на пересмотр государственной кадастровой оценки в 2018 году, на данный момент запросы на кадастровую переоценку подаются лишь в бумажном виде. Об этом сообщил журналистам в среду министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

"Электронная система подачи обращений на пересмотр государственной кадастровой оценки будет запущена в 2018 году", - сказал Аверкиев, добавив, что на данный момент министерство получает порядка 5 тыс. жалоб в год.

Глава ведомства напомнил, что ранее государственная кадастровая оценка недвижимости производилась частными организациями, что вызывало сложности у правительства в контроле качества их работы, а со стороны жителей - большое количество жалоб. Собственники недвижимости опасались, что данная оценка завышена и вынуждает их платить повышенный налог.

На данный момент эту систему упразднили на федеральном уровне. В Московской области кадастровой переоценкой теперь занимается государственная структура - ГБУ "Центр кадастровой оценки".

С 1 января 2017 года на территории Российской Федерации осуществляется переход к новой системе государственной кадастровой оценки недвижимости, предусмотренной Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ. Полномочия по определению кадастровой стоимости переданы государственным бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации.

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