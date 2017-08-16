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Власти Подмосковья планируют привлечь к охране фестивалей казачьи дружины

Москва Московская область
16 августа, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

В настоящее время в регионе действуют 28 дружин, которые регулярно привлекаются к совместной работе с правоохранительными органами

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены привлечь казачьи дружины для обеспечения общественного порядка на массовых мероприятиях. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Московской области Эльмиры Хаймурзиной.

По словам зампреда, в Подмосковье круглогодично проводятся массовые мероприятия - местные праздники и федеральные фестивали.

"Такая насыщенная событиями жизнь накладывает на нас определенные обязательства в плане обеспечения общественного порядка. Поэтому сегодня у Подмосковья есть потребность в привлечении к работе казачьих народных дружин, тем более, что они хорошо себя зарекомендовали", - сказала Хаймурзина.

Начальник пятого отдела Главного управления МВД России по Московской области Юрий Сорокин отметил, что в Подмосковье действуют 28 народных дружин, которые регулярно привлекаются к охране общественного порядка. Сорокин высоко оценил подготовку и работу казаков. "Правоохранительные органы заинтересованы в совместной работе", - сказал он.

Он добавил, что за семь месяцев 2017 года казачьими дружинами было выявлено 342 правонарушения и раскрыто пять преступлений.

В Московской области действуют 26 любительских казачьих творческих коллективов и проводится порядка 30 фестивалей казачьей культуры, добавила заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина, предложив использовать возможности библиотек и домов культуры для создания центров или отделов казачьей культуры в тех муниципалитетах, где казачьи общества наиболее активны.

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