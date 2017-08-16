Следователи проверяют информацию о сотруднике ГИБДД, попавшемся на взятке в Подмосковье

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Следователи Московской области проводят проверку по информации, размещенной в интернете о якобы неправомерных действиях сотрудника ГИБДД в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.
"Следственным отделом по городу Чехову Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области организована процессуальная проверка по информации, размещенной 12 августа 2017 года в сети интернет о неправомерных действиях инспектора дорожно-патрульной службы ДПС Отдела ГИБДД ОМВД России по Чеховскому району. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе областного ГУМВД сообщили, что подмосковная полиция проверит действия сотрудника ГИБДД после публикации в интернете видео, на котором якобы видно, как инспектор берет взятку у водителя.