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Три человека ранены в результате конфликта со стрельбой в подмосковном Одинцове

Москва Московская область
17 августа, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Согласно предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Три человека получили ранения в ссоре со стрельбой в Одинцове. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"В ночь на четверг в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Одинцове произошел конфликт со стрельбой", - сказали в пресс-службе. В результате трое мужчин получили незначительные телесные повреждения.

В главке добавили, что стрельба, по предварительным данным, велась из травматического оружия.

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