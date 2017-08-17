Три человека ранены в результате конфликта со стрельбой в подмосковном Одинцове

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Три человека получили ранения в ссоре со стрельбой в Одинцове. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"В ночь на четверг в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Одинцове произошел конфликт со стрельбой", - сказали в пресс-службе. В результате трое мужчин получили незначительные телесные повреждения.

В главке добавили, что стрельба, по предварительным данным, велась из травматического оружия.