Три депутата Рузского округа Подмосковья лишились мандатов за сокрытие сведений о доходах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Совет депутатов подмосковного Рузского городского округа лишил мандатов троих депутатов, представляющих политическую партию "Справедливая Россия", за нарушение антикоррупционного законодательства, а именно - за сокрытие сведений о доходах. Подобный случай произошел в Московской области впервые. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации округа.

"Троих депутатов Совета депутатов Рузского городского округа лишили мандатов за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Соответствующее решение принято сегодня в ходе внеочередного заседания Совета депутатов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что депутатских полномочий лишены Роман Александрович Панченков, Сергей Валентинович Савенков и Максим Геннадьевич Уваров, представляющие политическую партию "Справедливая Россия".

Подобный случай произошел в Московской области впервые, отметили в пресс-службе. "Случай является прецедентом для всего региона и в целом для страны", - сказали в муниципалитете.

Как сообщил председатель Совета депутатов Рузского городского округа Сергей Макаревич, ранее в Совет депутатов поступило постановление от Рузской городской прокуратуры устранить нарушение антикоррупционного законодательства, согласно которому депутаты являются лицами, замещающими муниципальную должность, и обязаны представить сведения о своих доходах. "Данные депутаты, к сожалению, этого не сделали. Принято решение о сложении с них депутатских полномочий", - сказал Макаревич.

Глава Рузского городского округа Максим Тарханов заявил, что отсутствие сведений или искажение информации о доходах потенциально способствует коррупции и злоупотреблению, а также снижает доверие граждан к органам власти.

"Столь грубыми нарушениями депутаты не только проявили безответственность, но и подвели избирателей, которые отдали им свои голоса. В то же время убежден, что эта история не отразится негативно на Совете депутатов, и мы продолжим совместную работу на благо округа", - сказал Тарханов.