Власти Подмосковья зафиксировали рост жалоб на нарушения правил продажи сигарет в ритейле

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области зафиксировало рост жалоб жителей региона на нарушения правил продажи сигарет в сетевых магазинах с начала лета 2017 года. Об этом сообщил глава министерства Владимир Посаженников.
"За июнь - август у нас практически в ежедневном режиме поступают жалобы от жителей на то, что продавцы и кассиры в сетевых магазинах забывают закрывать специальные витрины с табачными изделиями при реализации сигарет, а также допускают другие нарушения", - цитирует Посаженникова пресс-служба министерства.
Чиновники провели в этой связи совещание с представителями сетевого ритейла и "посоветовали привести всю торговлю сигаретами и прочими табачными изделиями в соответствие с действующим законодательством", сказал Посаженников.
Ранее аналогичные нарушения реализации сигарет допускали только небольшие несетевые магазины, отметил министр.