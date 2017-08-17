Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Подмосковья зафиксировали рост жалоб на нарушения правил продажи сигарет в ритейле

Москва Московская область
17 августа, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Жители региона часто жалуются на то, что кассиры в сетевых магазинах забывают закрывать специальные витрины с табачными изделиями

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области зафиксировало рост жалоб жителей региона на нарушения правил продажи сигарет в сетевых магазинах с начала лета 2017 года. Об этом сообщил глава министерства Владимир Посаженников.

"За июнь - август у нас практически в ежедневном режиме поступают жалобы от жителей на то, что продавцы и кассиры в сетевых магазинах забывают закрывать специальные витрины с табачными изделиями при реализации сигарет, а также допускают другие нарушения", - цитирует Посаженникова пресс-служба министерства.

Чиновники провели в этой связи совещание с представителями сетевого ритейла и "посоветовали привести всю торговлю сигаретами и прочими табачными изделиями в соответствие с действующим законодательством", сказал Посаженников.

Ранее аналогичные нарушения реализации сигарет допускали только небольшие несетевые магазины, отметил министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
2
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
3
Далай-лама считает, что Россия может стать лидирующей страной мира
4
МИД РФ считает решение комитета по Собибору вопиющим фактом исторической амнезии
5
Перкинс заявил, что получение гражданства РФ сделало его самым счастливым человеком в мире
6
Пикап въехал в толпу в Барселоне
7
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама