В Подмосковье ликвидирован швейный цех, в котором работали нелегалы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали 27 нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии в ходе ликвидации подпольного швейного цеха в подмосковном Павловском Посаде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Полицейские обнаружили нелегальный швейный цех в бывшем здании камвольного комбината на улице Корневская в городе Павловский Посад", - сказали в пресс-службе главка. Были задержаны 27 приезжих из Юго-Восточной Азии, которые не имели разрешения на работу и нелегально проживали на территории страны. "В помещении полицейские обнаружили 38 единиц профессионального швейного оборудования и фурнитуру для производства изделий", - добавили в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" УК РФ, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

"В отношении нарушителей миграционного законодательства составлены административные протоколы по статье КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию". На нарушителей наложен штраф 5 тысяч рублей, они выдворены за пределы России. Полицейские разыскивают организаторов незаконного производства и миграции", - заключили в главке.