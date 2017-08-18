Власти Балашихи предотвратили загрязнение реки отходами с полигона "Кучино"

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Администрация Балашихинского городского округа Подмосковья предотвратила загрязнение реки Пехорка фильтратом с закрытого мусорного полигона ТБО "Кучино". Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель главы администрации Балашихи Дмитрий Козырев.
Фильтрат является одной из серьезнейших проблем мусорных полигонов. Это опасная для окружающей среды жидкость, образующаяся в процессе разложения захороненных на полигоне отходов.
"Вопрос по фильтрату решен. На полигоне вырыт котлован 10 на 10 метров, двухметровой глубины с полуметровым слоем щебня, в котором будут оседать жидкостные примеси. С дренажных рвов в цистерны будет закачиваться фильтрат и сливаться в котлован", - сказал Козырев, добавив, что данная мера предотвратит попадание вредного вещества в реку Пехорка.
По его словам, слив фильтрата в котлован - временная мера, которая будет применяться до строительства на полигоне специальных очистных сооружений. Кроме того, на полигоне проводится ежедневный анализ завозимого грунта, работы ведутся в соответствии с графиком.
"В сутки на свалку приезжает 300-350 грузовых машин с грунтом. Полигон закрыт землей уже почти наполовину", - уточнил Козырев.
Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы. Работы по рекультивации полигона должны начаться в 2018 году.