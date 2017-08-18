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Подмосковье будет участвовать в новом туристическом маршруте в память о династии Романовых

Москва Московская область
18 августа, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Кроме того, в маршрут войдут Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Пермский край и Тюменская область

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Несколько объектов на территории Московской области включат в новый межрегиональный туристический маршрут, посвященный династии Романовых. Об этом в пятницу сообщается на сайте Министерства культуры региона.

"В соответствии с поручением Министерства культуры Российской Федерации Министерство культуры Московской области включилось в работу по формированию нового межрегионального туристического проекта "Императорский маршрут", - сообщила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева. - Маршрут приурочен к 100-летию мученической гибели царской семьи и призван объединить места памяти династии Романовых. В межрегиональный туристический маршрут войдут Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Пермский край, Тюменская область".

Отмечается, что от Московской области в новый туристический маршрут планируется включить музей-заповедник "Архангельское", Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и другие объекты, связанные с историей династии Романовых.

Минкультуры Подмосковья сообщает, что межрегиональный туристический проект "Императорский маршрут" впервые будет представлен на международной туристской выставке "Отдых Leisure", которая состоится с 19 по 21 сентября в Москве.

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