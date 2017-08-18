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Десять большегрузов арестованы в Истре за незаконный сброс строительных отходов

Москва Московская область
18 августа, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Предварительный экологический ущерб составляет порядка 10 млн рублей

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Инспекторы подмосковного Минэкологии совместно с правоохранительными органами пресекли незаконный сброс строительных отходов вблизи деревни Покровское в городском округе Истра. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства, общая площадь навала превысила 3 гектара, арестованы восемь грузовиков и два бульдозера, предварительный экологический ущерб составляет порядка 10 млн рублей.

"Инспекторы Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с полицией и прокуратурой пресекли образование нелегальной свалки вблизи деревни Покровское городского округа Истра", - сказал собеседник агентства, уточнив, что строительный мусор и грунт незаконно размещали на частных землях около коттеджного поселка.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, по предварительной оценке специалистов, общая сумма экологического ущерба составляет 10 млн рублей, а площадь размещения отходов превысила три гектара.

В ходе рейда было арестовано восемь грузовиков и два бульдозера. Для расчета ущерба окружающей среде были отобраны пробы почвы и строительного мусора. "Результат лабораторных исследований будут переданы в Истринскую городскую прокуратуру для возбуждения уголовного производства", - отметил глава ведомства.

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