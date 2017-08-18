В Подмосковье сократилось число отказов в выдаче разрешений на строительство

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Московской области отметили снижение количества отказов в выдаче строительных разрешений по вине проектировщиков на 12% по сравнению с прошлым годом. Как сообщил журналистам в пятницу начальник главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко, положительный сдвиг произошел благодаря внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
"В прошлом году процент отказов [на выдачу разрешений на строительство] по вине проектировщика был 40%. За год нашей плотной работы с проектным сообществом мы сократили отказы с 40% до 28%", - сказал Гордиенко.
По словам главы ведомства, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности привело к снижению указанного показателя.
"Оператор этой программы может за один день проверить всю загружаемую информацию. Если он обнаружил некомплект документов, тогда документация возвращается заказчику или проектировщику с указаниями, чего конкретно не хватает", - сказал он.