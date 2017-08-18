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В Подмосковье сократилось число отказов в выдаче разрешений на строительство

Москва Московская область
18 августа, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Как считает начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко, тенденция связана с созданием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Московской области отметили снижение количества отказов в выдаче строительных разрешений по вине проектировщиков на 12% по сравнению с прошлым годом. Как сообщил журналистам в пятницу начальник главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко, положительный сдвиг произошел благодаря внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

"В прошлом году процент отказов [на выдачу разрешений на строительство] по вине проектировщика был 40%. За год нашей плотной работы с проектным сообществом мы сократили отказы с 40% до 28%", - сказал Гордиенко.

По словам главы ведомства, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности привело к снижению указанного показателя.

"Оператор этой программы может за один день проверить всю загружаемую информацию. Если он обнаружил некомплект документов, тогда документация возвращается заказчику или проектировщику с указаниями, чего конкретно не хватает", - сказал он.

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