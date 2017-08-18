Перестрелка после дорожного конфликта произошла в Одинцове

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дорожный конфликт закончился перестрелкой в подмосковном Одинцове, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На обочине дороги в районе Одинцово произошла перестрелка из травматического оружия после дорожного конфликта между приезжими из Азербайджана и Дагестана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате перестрелки никто не пострадал.