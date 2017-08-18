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В Подмосковье выберут лучшие подъезды, отремонтированные по региональной программе

Москва Московская область
18 августа, 18:44 UTC+3

Заявки на конкурс будут приниматься до 1 октября

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Московской области дали старт смотр-конкурсу, по итогам которого выберут лучшие подъезды Подмосковья, отремонтированные в 2017 году по региональной программе. Победители будут определены по трем группам, зависящим от этажности строения, заявки принимаются до 1 октября, сообщила в пятницу в Instagram пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В Московской области стартовал смотр-конкурс "Лучший подъезд Подмосковья" в рамках реализации в 2017 году программы ремонта подъездов многоквартирных домов. Заявки принимаются до 1 октября", - говорится в сообщении.

В Московской области стартовал смотр-конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» в рамках реализации в 2017 году программы ремонта подъездов многоквартирных домов >>> Заявки принимаются до 1 октября. В ходе отборочных этапов комиссия оценит состояние подъездов после проведенного ремонта, после чего будут определены победители по трем группам: в 2-5-этажных домах, 6-9-этажных домах и в домах, выше 9-этажной высотности. Отметим, программа софинансирования «Мой Подъезд» стартовала в этом году по инициативе Губернатора #МО Андрея Воробьева. Затраты жильцов на ремонт не превышают 5% от общей стоимости, остальные средства поступают из бюджета региона, муниципалитетов и управляющих компаний. Жильцы сами выбирают оформление входной группы, цвета стен, форму светильников. «У нас в Московской области 160 тысяч подъездов и в этом году мы ремонтируем 32 тысячи из них, - отметил Губернатор. – Обращаю внимание, что качество ремонта должно быть на высоком уровне. Очень важна вовлеченность жителей, чтобы они участвовали в обсуждении и осуществляли приемку подъездов после ремонта». #мойподъезд #нашеподмосковье #ЖКХ #ЖКХменяется

Публикация от Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo)

В рамках отборочных этапов комиссия оценит состояние подъездов после проведенного ремонта, после чего будут определены победители по трем группам: в домах в два-пять этажей, шесть-девять этажей и в домах выше девяти этажей, отмечается в сообщении.

Региональная программа софинансирования "Мой подъезд" стартовала в Подмосковье в 2017 году: затраты жильцов на ремонт не превышают 5% от общей стоимости, остальные средства поступают из бюджета региона, муниципалитетов и управляющих компаний. При этом жильцы сами выбирают оформление входной группы, цвет стен и форму светильников.

Всего в Московской области насчитывается 160 тыс.подъездов, из которых в текущем году планируется отремонтировать 32 тыс. 

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