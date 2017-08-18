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Диспетчерские службы по вопросам ЖКХ создадут в крупных городах Подмосковья в 2018 году

Москва Московская область
18 августа, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Службы будут работать в круглосуточном режиме и смогут осуществлять контроль над исполнением заявок жителей

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены к середине 2018 года создать Единую диспетчерскую службу (ЕДС) по вопросам ЖКХ во всех крупных городах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона.

"По поручению губернатора в Московской области разработана концепция создания ЕДС по вопросам ЖКХ. В рамках концепции до конца 2018 года планируется сформировать ЕДС ЖКХ во всех крупных городах Подмосковья", - говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, ЕДС ЖКХ создаются в первую очередь для удобства жителей, которые теперь могут получить помощь по всем жилищно-коммунальным вопросам через единое окно. "Среди плюсов ЕДС - круглосуточный режим работы и контроль исполнения заявок", - отметил он.

Особое внимание уделяется обратной связи - каждый вечер специалисты ЕДС обзванивают жителей, подававших заявки, и уточняют качество выполненных работ. Кроме того, в ближайшее время клиенты ЕДС смогут поставить оценку коммунальным службам, исполнившим заявку, посредством "Личного кабинета" на сайте службы.

"Таким образом, ни одно обращение жителей не останется без контроля", - подчеркнул Пестов.

В число тем, по которым консультируют диспетчеры ЕДС, входят: аварии на инженерных сетях, содержание систем наружного освещения, эксплуатация газового оборудования и приборов учета, а также другие вопросы.

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