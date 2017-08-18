В Подмосковье прошел первый рейд по выявлению несанкционированных стоянок автобусов

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Московской области впервые провели рейд по выявлению несанкционированных стоянок автобусов в ночное время, в рамках которого выявлено девять автобусов, нарушающих правила стоянки транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, выписаны предписания о возбуждении административного дела в отношении четырех компаний-перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Сегодня, 18 августа, в городском округе Красногорск впервые прошел совместный рейд сотрудников управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона и управления Госавтодорнадзора, направленный на выявление нарушений стоянок автобусов в ночное время", - говорится в сообщении.
В ходе мероприятия зафиксирована нелегальная стоянка девяти транспортных средств, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров. Автобусы были припаркованы во дворах жилых домов и на обочинах дорог.
"В отношении четверых компаний вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования. В случае, если вина будет установлена, то перевозчики заплатят штраф в размере от 5 до 20 тыс. рублей", - отмечается в материале.