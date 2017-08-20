Полицейские разыскивают неизвестного, расстрелявшего двух человек в Подмосковье

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции разыскивают неизвестного мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета в городе Дзержинск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В субботу около 22:50 мск в городе Дзержинск неизвестный выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.