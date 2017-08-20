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На белорусском направлении ограничено движение электричек из-за обрыва провода

Москва Московская область
20 августа, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, августа. /ТАСС

Отмечается, что поезда дальнего следования ходят по расписанию

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Движение электропоездов белорусского направления в Подмосковье ограничено в воскресенье из-за обрыва контактного провода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сегодня около 17:10 мск в Одинцовском районе на перегонку "Голицыно - Одинцово" в результате обрыва контактного провода на нечетном пути ограничено движение четырех пригородных электропоездов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, организовано реверсивное движение по четному пути.

"Задержек в движении пассажирских поездов дальнего следования нет. Проводятся аварийно-восстановительные работы, планируемое время восстановления движения - в 18:00 мск", - заключил собеседник.

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