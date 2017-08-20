Электрички задерживаются на Белорусском направлении в Подмосковье

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Поезда на перегоне Голицыно - Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) входят в график после сбоя в связи с повреждением контактного провода, сообщается на сайте МЖД. Отмечается, что полностью восстановительные работы будут завершены ночью во время специального технологического "окна".
"Сегодня в 15:20 мск на первом главном пути перегона Голицыно - Одинцово Белорусского направления МЖД был частично поврежден контактный провод. На месте работали аварийно-восстановительные бригады железнодорожников", - говорится в сообщении.
В 18:56 мск железнодорожники восстановили поврежденный контактный провод по временной схеме, позволяющей поездам проходить данный участок. В настоящее время движение поездов осуществляется по всем путям.
"Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы ввести движение поездов в график", - отмечается на сайте.