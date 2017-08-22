Власти Подмосковья намерены решить проблему бесхозных дорог в течение трех лет

КРАСНОГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в течение трех лет поставить на учет около 4 тыс. км автомобильных дорог, которые на данный момент являются бесхозными. До конца 2017 года планируется поставить на кадастровый учет 1 тыс. км дорог, сообщил во вторник журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

"Всего в Подмосковье около 4 тыс. км бесхозных дорог. Мы должны в течение трех лет все бесхозные дороги системно поставить на кадастровый учет, после этого они год должны находиться на учете в Росреестре, как бесхозные. После этого у муниципального образования появляется право обратиться в суд о признании права муниципальной собственности. Если суд примет такое решение, то дорога принимается в муниципальную собственность", - сказал Тресков, добавив, что, как только дорога становится муниципальной, правительство в праве ее ремонтировать.

Он отметил, что бесхозные дороги не только не ремонтируются, на них также не убирается мусор и снег.

"В этом году мы планируем 1075 км дорог принять в муниципальную собственность. Но это только наши планы, поскольку они будут исполняться в соответствии с решением суда", - сказал Тресков.