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Власти Подмосковья опубликовали карту пунктов для сбора батареек, градусников и ламп

Москва Московская область
22 августа, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Информация будет дополняться по мере увеличения числа объектов

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области вместе с муниципалитетами создало региональную интерактивную карту пунктов сбора такого опасного мусора, как батарейки, ртутные градусники и люминесцентные лампы. Об этом сообщили в министерстве во вторник.

"В Подмосковье создана интерактивная карта раздельного сбора опасных отходов", - сообщили в ведомстве. Карта размещена в открытом доступе на портале Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

Ресурс содержит данные о более тысячи адресов контейнеров для батареек, градусников и люминесцентных ламп, запрещенных к захоронению на полигонах, процитировали в пресс-службе ведомства министра экологии Подмосковья Александра Когана.

"Информация будет дополняться по мере увеличения числа объектов, в том числе и контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов", - добавили в Минэкологии области.

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