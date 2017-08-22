Власти Подмосковья опубликовали карту пунктов для сбора батареек, градусников и ламп

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области вместе с муниципалитетами создало региональную интерактивную карту пунктов сбора такого опасного мусора, как батарейки, ртутные градусники и люминесцентные лампы. Об этом сообщили в министерстве во вторник.
"В Подмосковье создана интерактивная карта раздельного сбора опасных отходов", - сообщили в ведомстве. Карта размещена в открытом доступе на портале Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).
Ресурс содержит данные о более тысячи адресов контейнеров для батареек, градусников и люминесцентных ламп, запрещенных к захоронению на полигонах, процитировали в пресс-службе ведомства министра экологии Подмосковья Александра Когана.
"Информация будет дополняться по мере увеличения числа объектов, в том числе и контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов", - добавили в Минэкологии области.