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В Подмосковье осталось около 510 тыс. незарегистрированных построек

Москва Московская область
22 августа, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

По данным Минимущества, объем неуплаченных налогов за эти строения оценивается в более чем 680 млн рублей в год

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Московской области выявило около 510 тыс. объектов капитального строительства в регионе, которые остались незарегистрированными. Собственникам этих домов грозит удвоение земельного налога, сообщили в ведомстве во вторник.

"По состоянию на июль выявлено более 580 тыс. объектов капитального строительства без прав, 170 тыс. из них уже поставлены на государственный кадастровый учет", - сообщили в Минимущества области. Объем неуплаченных налогов за эти строения в ведомстве оценили свыше 680 млн рублей в год. Эти средства могли быть "использованы на строительство дорог, школ и улучшение социальной инфраструктуры области", отметили в региональном Минимущества.

Собственник земли, на которой расположены неузаконенные постройки, не может совершать сделки с недвижимостью, напомнили в министерстве. Помимо этого, налог на такие участки увеличивается вдвое. Также правительства РФ готовит "поправки в Градостроительный и Гражданский кодекс, согласно которым незарегистрированные объекты могут быть признаны самовольными и подлежать сносу", добавили в ведомстве.

"Собственник неофициальных объектов по факту либо является владельцем "мертвых душ", либо рискует потерять собственность, либо, в случае обнаружения незаконной постройки, будет вынужден платить двойную цену", - процитировали в пресс-службе ведомства министра имущественных отношений Андрея Аверкиева.

Минимущества Подмосковья, администрации муниципалитетов области и УФНС России по Московской области начали выявлять незарегистрированные постройки в регионе с 1 октября 2016 года, чтобы вовлечь в налогообложение.

Неузаконенные постройки власти обнаруживают с помощью аэрофотосъемки. Эти данные сопоставляются с информацией Росреестра и ФНС. Адреса с неузаконенными домами проверяют специальные исполнительные группы, сформированные из представителя Минимущества Подмосковья, сотрудников местных администраций и налоговых органов.

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