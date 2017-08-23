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Власти Подмосковья просят отсрочить на год электронную сертификацию сырков и мороженого

Москва Московская область
23 августа, 18:08 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 23, августа. /ТАСС

По словам властей, необходимо дополнительное время, чтобы "более глубоко подготовиться"

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КРАСНОГОРСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Московской области обратились в Минсельхоз РФ с просьбой отсрочить переход на электронную сертификацию продукции глубокой переработки молока, в которую, в частности, входят мороженое и творожные сырки, на один год и ввести ее с 1 января 2019 года. Об этом на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Подмосковье сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Согласно федеральному законодательству, полный переход к электронной ветеринарной сертификации должен быть осуществлен к 1 января 2018 года.

По словам министра, в регионе наблюдается положительная динамика перехода с бумажных носителей на электронные сертификаты. "С учетом уже фактически реализованных мероприятий работа по внедрению электронной сертификации будет завершена к 1 января 2018 года", - сказал министр. Однако вопрос перехода на электронную сертификацию продукции глубокой переработки молока остается открытым.

"Речь идет об электронной сертификации тех видов молочной продукции, которые на текущий момент не подлежат обязательной сертификации, к примеру, мороженое или творожные сырки. Мы направили... обращение в Минсельхоз РФ... с просьбой перенести внедрение электронной сертификации для глубокой переработки молочной продукции на год для того, чтобы все наши переработчики молочной продукции смогли к этому вопросу более глубоко подготовиться", - сказал Разин.

По мнению министра, введение электронной сертификации поможет бороться с контрафактом, так как речь идет о полной прослеживаемости продукта - от момента его производства на молочно-товарной ферме до его конечной формы реализации, не только в молоке, но и в структуре продуктов глубокой переработки, где это молоко присутствует.

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