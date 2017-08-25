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АО "Концерн "Автоматика" выиграло тендер на поставку КОИБов избиркому Подмосковья

Москва Московская область
25 августа, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Ранее избирательная комиссия Московской области объявила электронный аукцион на приобретение одной тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней к президентским выборам.

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Акционерное общество "Концерн "Автоматика" выиграло тендер на изготовление комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) нового поколения для избирательной комиссии Московской области. Это следует из данных на портале государственных и муниципальных закупок.

Избирательная комиссия Московской области 3 августа объявила электронный аукцион на приобретение одной тысячи КОИБов к президентским выборам. На это правительство Подмосковья выделило из регионального бюджета 260 млн рублей.

Согласно результатам аукциона, который состоялся 24 августа, наименьшую стоимость работы предложило АО "Концерн "Автоматика" - 193,2 млн рублей. Таким образом, один КОИБ-2017 обойдется в 193,2 тыс. рублей.

МГТУ имени Баумана, который ранее выиграл тендер на изготовление КОИБов по заказу Центризбиркома РФ, также участвовал в конкурсе, объявленном избиркомом Подмосковья. Предложение МГТУ составило 210,1 млн рублей. Всего в конкурсе участвовало четыре предприятия, сумма самого дорого предложения - от НИИ "Восход" - составила 230,9 млн рублей.

Ранее в ЦИК РФ сообщали, что власти Москвы и Московской области изъявили готовность купить КОИБы за счет средств региональных бюджетов. В настоящее время в распоряжении ЦИК есть 5,8 тыс. КОИБов. К декабрю комиссия должна получить 2 тыс. комплексов нового поколения от МГТУ имени Баумана, также планируется объявить второй конкурс на изготовление 3 тыс. КОИБов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что Центризбирком намерен "удвоить, а может быть, и утроить количество КОИБов к президентской кампании".

Согласно информации на сайте АО "Концерн "Автоматика", предприятие занимается разработкой и производством технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. Концерн "производит продукцию как в интересах органов государственной власти и силовых структур, так и в интересах коммерческих организаций".

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