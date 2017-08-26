На Минском шоссе в Подмосковье столкнулись легковушка и микроавтобус

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на Минском шоссе в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня утром микроавтобус Mercedes столкнулся с автомобилем ИЖ на Минском шоссе, в результате чего пострадали два человека и один погиб, все они находились в легковом автомобиле", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все причины ДТП.