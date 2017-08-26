На Минском шоссе в Подмосковье столкнулись легковушка и микроавтобус

Контртеррористический отдел ведет дело о нападении на полицейских в ЛондонеПроисшествия 26 августа, 7:21
Ким Чен Ын посмотрел, как спецназ КНДР отрабатывает "захват" островов Южной КореиМеждународная панорама 26 августа, 6:49
Российский боец ММА Корешков победил американца Нжокуани на турнире Bellator 182Спорт 26 августа, 6:28
Премьер Баварии предложил Шрёдеру отказаться от служебного автомобиляЭкономика и бизнес 26 августа, 6:21
Мэйуэзер заявил, что предстоящий поединок поставит крест на карьере МакгрегораСпорт 26 августа, 5:03
Трампу доложили о новом ракетном запуске КНДРМеждународная панорама 26 августа, 4:42
Белый дом подтвердил уход зампомощника ТрампаМеждународная панорама 26 августа, 4:35
Ураган "Харви" достиг побережья ТехасаПроисшествия 26 августа, 4:21
Фильм о Цое снимают в Петербурге без СеребренниковаКультура 26 августа, 4:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на Минском шоссе в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
"Сегодня утром микроавтобус Mercedes столкнулся с автомобилем ИЖ на Минском шоссе, в результате чего пострадали два человека и один погиб, все они находились в легковом автомобиле", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все причины ДТП.