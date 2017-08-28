Празднование Курбан-байрама завершится в Подмосковье раньше школьных линеек

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Московской области в партнерстве с Духовным управлением мусульман Подмосковья разделило по времени праздничные мероприятия Дня знаний 1 сентября и Курбан-байрама, чтобы соблюсти интересы всех жителей региона. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Эльмира Хаймурзина в понедельник.

"В этом году 1 сентября у нас совпадают два больших праздника - светский День знаний и мусульманский Курбан-байрам. Праздничные молитвы начнутся в 6:30 и завершатся до 8 утра. Таким образом, потоки верующих и школьников не будут пересекаться", - цитируют слова Хаймурзиной в ее пресс-службе.

Исключение составляет только Орехово-Зуевский городской округ, где традиционные молитвы продлятся до 11 часов в связи с большим количеством верующих, добавили в аппарате зампреда правительства области.

Традиционно в Курбан-байрам мусульмане посещают праздничную молитву и проповедь, навещают могилы предков и готовят праздничные блюда из мяса принесенных в жертву животных.

Животных будут забивать на 15 специальных площадках в 13 муниципалитетах области. Все они расположены на территории действующих ферм или мясокомбинатов, сообщил председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.

"В благословенные праздничные дни призываю всех забыть старые обиды, навещать родных и близких, преподносить друг другу подарки, посещать страждущих, давать милостыню и угощения одиноким и нуждающимся. Молитвенно прошу Всевышнего даровать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания, мира, духовных и физических сил!", - сказал он.

В Подмосковье зарегистрировано 47 мусульманских религиозных организаций, для проведения праздничных молитв и проповедей власти определили 38 площадок в 33 субъектах региона. Правоохранительные органы будут охранять все места празднования Курбан-байрам, отметили в аппарате Хаймурзиной.

Кроме того, на месте проведения молитв будут нести дежурство экипажи скорой помощи и пожарно-спасательная служба.