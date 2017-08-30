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Фальшивые векселя на 10 млн рублей обнаружили полицейские в Подмосковье

Москва Московская область
30 августа, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Полицейские также изъяли в домах подозреваемых документацию и предметы, подтверждающие противоправную деятельность, возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в Московской области фальшивые ценные бумаги на 10 млн рублей. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, векселя принадлежали одной из кредитных организаций.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в сбыте фальшивых ценных бумаг - векселей с поддельным авалем одной из кредитных организаций. Злоумышленники предполагали получить за них более 10 млн рублей", - сказала она.

В результате обысков по местам проживания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли документацию и предметы, подтверждающие противоправную деятельность. "Следственным управлением МУ МВД России "Балашихинское" в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору и соучастнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.

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