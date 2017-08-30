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Масштабное отключение котельных от электричества не отразится на подаче воды в Подмосковье

Москва Московская область
30 августа, 20:58 UTC+3

Ранее сообщалось, что 132 котельных в области будут отключены от электричества в связи с долгами по оплате электроэнергии

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Масштабное поэтапное отключение от электричества 132 котельных в 22 муниципалитетах из 62 существующих в Московской области не отразится на подаче горячей воды жителям региона, сообщили ТАСС в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области во вторник.

Ранее в министерстве энергетики Московской области заявили, что котельные будут полностью обесточены в период с 28 августа по 1 сентября и не смогут поставлять горячую воду. "Постоянно будут ограничены бытовые помещения котельной. То есть те объекты, которые не влияют на работоспособность котельной и на ее функционирование", - разъяснили в МинЖКХ Подмосковья. Остальные помещения предприятий будут отключены от электричества только в ночное время на несколько часов, поэтому вода не успеет остыть, добавили в министерстве.

"Мосэнергосбыт" 28 августа опубликовал график отключения электричества в этих котельных Московской области из-за накопленной задолженности. Суммарная дебиторская задолженность котельных составляет более 5 млрд рублей, из них просроченная - почти 4,5 млрд рублей. При этом за минувший год объем долга вырос на 25%, сообщает "Мосэнергосбыт".

Компания вернет электричество 110 предприятиям только после полного погашения долга. В 22 котельных города Одинцово "Мособлэнерго" вернет электричество спустя шесть часов, согласно графику.

Под ограничение попадут котельные городских округов Подольск, Домодедово, Чехов, Солнечногорск и Электросталь. Также компания отключит от энергии городские округа Красноармейск и Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Шатурский, Люберецкий и Раменский районы. Также в списке значатся Ногинский, Павлово-Посадский, Пушкинский, Серебряно- Прудский и Озерский районы. Помимо этого, отключения затронут котельные в Зарайском, Воскресенском, Талдомском, Сергиево-Посадском, Щелковском и Одинцовском районах. --

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