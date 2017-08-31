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Эконадзор Подмосковья задержал с поличным незаконных добытчиков песка в пойме реки Оки

Москва Московская область
31 августа, 13:20 UTC+3

Операторы арестованной техники пытались доказать, что они углубляют дно реки, а песок вымывается в ходе работ

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Инспекторы эконадзора Московской области и полиция арестовали два экскаватора и землесосный снаряд, с помощью которых незаконно намывали песок со дна реки Оки вблизи деревни Колтово городского округа Кашира. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья в четверг.

"Инспекторы эконадзора совместно с полицией в ходе совместного рейда пресекли незаконную добычу недр из поймы реки Оки. На участке с помощью арестованной техники нелегально добыли более 1000 кубометров песка", - сообщили в Минэкологии региона.

"Минэкологии готовит иск о возбуждении уголовного дела к компании-арендатору, ей также грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей", - привели в пресс-службе слова министра экологии Московской области Александра Когана.

Операторы арестованной техники пытались доказать, что они углубляют дно реки, а песок вымывается в ходе работ, отметили в министерстве.

Техника принадлежит ИП "Зотов", который предоставил ее в аренду ООО "Амтей", установил эконадзор. Рабочие не смогли предоставить инспекторам документы на недродобычу. Совместный рейд полиции и эконадзора прошел по обращению местного жителя, добавили в Минэкологии области.

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