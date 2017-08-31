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Жители Рузского округа отказались от цветов 1 сентября, чтобы помочь ребенку-инвалиду

Москва Московская область
31 августа, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

К акции присоединилось уже 13 классов, ученики которых подарят классному руководителю один букет, а сэкономленные деньги направят землячке Алисе Петуховой, которая родилась без ушей

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Часть родителей школьников Рузского округа Московской области приняли решение отказаться от покупки букетов на 1 сентября, чтобы помочь собрать деньги на дорогостоящую операцию 4-летней землячке. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации округа.

"Родители учеников Рузского городского округа отказываются от покупки букетов цветов в День знаний, чтобы помочь 4-летней землячке Алисе Петуховой - девочка родилась без ушей. К акции уже присоединились несколько классов школ из Рузы, поселка Тучково и Нестеровского лицея", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации округа, с такой инициативой выступила общественная организация многодетных семей. На данный момент к акции присоединились 13 классов, ученики которых подарят классному руководителю один букет, а сэкономленные деньги направят Алисе Петуховой.

"По-моему, замечательная добрая акция, поддерживаем ее. Надеюсь, что у нас все получится",- сказал глава округа Максим Тарханов, чьи слова цитирует пресс-служба.

В ноябре Алисе Петуховой предстоит сделать операцию, которую проводят только в США. На операцию, дорогу и проживание в Америке семье требуется около 400 тыс. рублей.

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