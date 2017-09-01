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Ветеринары подтвердили случай массовой гибели воробьев в Подмосковье

Москва Московская область
1 сентября, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Врачи проведут вскрытие трупов птиц и исследуют их на орнитоз, сальмонеллез и птичий грипп

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ветеринары подтвердили случай массовой гибели воробьев в Мытищах, который 31 августа зафиксировал на видео один из жителей города, сообщил ТАСС в пятницу начальник мытищинского "Территориального ветеринарного управления №2" Сергей Воскресенский.

"Сейчас трупы этих птиц находятся на станции, и мы их готовим к отправке в лабораторию", - сказал Воскресенский.

Один из жителей Мытищ 31 августа выложил в интернет видео, на котором более десятка трупов воробьев лежат на территории парковки одного из бизнес-центров города. Мертвые птицы также были найдены около здания ГАИ вблизи бизнес-центра, добавил Воскресенский.

Причину массовой гибели можно будет установить после патологоанатомического вскрытия и лабораторных исследований. "В лаборатории будут делать вскрытие и исследование на орнитоз, сальмонеллез и птичий грипп", - уточнил Воскресенский.

Об аналогичном случае также 31 августа сообщили очевидцы в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха, где у торгового центра "Юнион" лежало множество мертвых синиц. Однако в ветстанцию округа информация о массовой гибели птиц не поступила, сообщил ТАСС начальник Государственной ветеринарной службы городского округа Балашиха Валерий Тимошенков.

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