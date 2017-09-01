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Губернатор Воробьев пожелал успехов ученикам гимназии им. Е.М. Примакова

Москва Московская область
1 сентября, 12:04 UTC+3

Глава региона отметил, что в гимназии дети получат не только качественное образование, но и воспитание

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ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успехов ученикам гимназии им. Е.М. Примакова, торжественное открытие которой состоялось в День знаний 1 сентября в деревне Раздоры Одинцовского района.

"Я хочу поздравить всех, кто находится на этой площади, хочу пожелать нашим детям, чтобы у них все получалось, а, как известно, что-то получается, когда ты очень этого хочешь", - сказал он, выступая на школьной линейке в честь начала первого для гимназии учебного года.

"Мы намерены здесь дать не только качественное образование, знания, но и дать воспитание. Я очень надеюсь, что в этих стенах будет присутствовать дух Евгения Максимовича Примакова, именем которого названа гимназия, - продолжил Воробьев. - Я очень надеюсь, что каждый школьник, каждый маленький гражданин нашей страны, будет чувствовать и соблюдать его правила и принципы, которые являются очень важными в жизни".

В торжественном открытии гимназии им. Е.М. Примакова в пятницу приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и внук Евгения Примакова Евгений Александрович Примаков.

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Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич Примаков, Евгений Максимович
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