Полицейские в Луховицах уничтожили 200 кустов конопли

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские уничтожили 150 кг конопли в Луховицах, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
"В ходе оперативного мероприятия "Мак" в поселке Белооумут полицейские обнаружили участок с дикорастущей коноплей. Исследование показало, что образцы растения содержат тетрагидроканнабиол и являются наркотиком - марихуаной", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, правоохранители при помощи специальной техники скосили растение и сожгли.
"Общее количество уничтоженных растений составило более 200 кустов общей массой 150 кг", - отметил он.