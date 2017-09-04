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Полицейские в Луховицах уничтожили 200 кустов конопли

Москва Московская область
4 сентября, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В рамках оперативного мероприятия "Мак" полиция скосила и сожгла 150 кг растения

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские уничтожили 150 кг конопли в Луховицах, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"В ходе оперативного мероприятия "Мак" в поселке Белооумут полицейские обнаружили участок с дикорастущей коноплей. Исследование показало, что образцы растения содержат тетрагидроканнабиол и являются наркотиком - марихуаной", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, правоохранители при помощи специальной техники скосили растение и сожгли.

"Общее количество уничтоженных растений составило более 200 кустов общей массой 150 кг", - отметил он.

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