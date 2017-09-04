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В Подмосковье электричка насмерть сбила 17-летнего подростка

Москва Московская область
4 сентября, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел на 10-м км перегона Машиностроитель - Ногинск

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Подросток погиб, попав под колеса электрички в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В ночь на 4 сентября на 10-м км перегона Машиностроитель - Ногинск электропоездом смертельно травмирован несовершеннолетний, 1990 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, подросток переходил пути в неположенном месте. По данному факту проводится проверка.

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