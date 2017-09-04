В Подмосковье электричка насмерть сбила 17-летнего подростка

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Подросток погиб, попав под колеса электрички в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В ночь на 4 сентября на 10-м км перегона Машиностроитель - Ногинск электропоездом смертельно травмирован несовершеннолетний, 1990 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, подросток переходил пути в неположенном месте. По данному факту проводится проверка.