В Подмосковье до конца 2017 года будет благоустроено 11 святых источников

ЛУХОВИЦЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать святых источников планируется благоустроить в Московской области до конца текущего года в рамках проекта Минэкологии региона "Родники Подмосковья". Работы по благоустройству проводятся на деньги инвесторов и муниципалитета. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

"Программа "Родники Подмосковья" реализуется уже второй год. За это время нам удалось восстановить четыре родника. До конца текущего года у нас в плане благоустройство еще 11 родников", - сказал Коган, добавив, что в 2018 году планируется облагородить еще 18 святых источников на территории региона.

По словам главы ведомства, в Московской области располагается 756 родников, из них 250 наиболее крупных и с богатой историей источников планируется благоустроить в рамках программы в течение 5-10 лет. Родники и территория вокруг них благоустраиваются на средства инвесторов и муниципалитета по принципу 50/50. Кроме того, в работах задействованы местные жители по личной инициативе.

"Огромное спасибо банку "Возрождение", потому что они очень активно нас поддержали. В этом году они перечислили 10 миллионов рублей на благоустройство родников. Средняя стоимость постройки часовни, с купелью, подъездной дорогой, расчисткой территории и родника превышает 1,5 млн рублей", - отметил Коган.

В понедельник, 4 сентября, в Луховицком городском округе состоялось торжественное открытие после благоустройства источника святой великомученицы Параскевы Пятницы, это четвертый родник, на котором завершились работы в рамках программы "Родники Подмосковья". На территории родника появились деревянная часовня и купель, благоустроена подъездная дорога, оборудовано освещение.

По информации пресс-службы ведомства, источник посвящен легендарной великомученице Параскеве, жившей в III веке и замученной за то, что она отказалась принести жертвы идолам. Позднее Параскева была мифологизирована восточными славянами. По отзывам старожилов, родниковая вода в источнике не только чиста, но и обладает целительными свойствами.