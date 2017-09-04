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Синицы в Мытищах погибли от ударов о фасады зданий

Москва Московская область
4 сентября, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

По словам экспертов, застекленные фасады торговых и бизнес-центров, надземных переходов и мостов являются распространенной причиной гибели птиц по всему миру

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более десятка синиц, трупы которых обнаружили 31 августа в Мытищах, погибли из-за ударов о фасады зданий. Это удалось установить по результатам лабораторных анализов, сообщил ТАСС в понедельник начальник мытищинского Территориального ветеринарного управления № 2 Сергей Воскресенский.

"Трупы птиц были исследованы на орнитоз, сальмонеллез и птичий грипп. По всем заболеваниям результат отрицательный. Признаков отравления при патологоанатомическом вскрытии не обнаружено. Версия орнитолога, который консультировал нас, что они побились о здание, остается превалирующей", - сказал он.

Житель Мытищ 31 августа выложил в интернет видео, на котором более десятка трупов синиц лежат на территории парковки одного из бизнес-центров города. Мертвые птицы также были найдены около здания ГАИ вблизи бизнес-центра, по данным ветслужбы.

"Больше исследований проводиться не будет", - добавил Воскресенский. Ветслужба Мытищ будет рекомендовать жителям не подходить к трупам птиц и сообщать об аналогичных случаях, чтобы специалисты могли провести лабораторные исследования, отметил начальник управления.

Застекленные фасады торговых и бизнес-центров, надземных переходов и мостов - одна из наиболее распространенных причин гибели птиц по всему миру, по словам директора по развитию "Союза охраны птиц России" Елены Зубатиной. В других странах устанавливают силуэты пернатых хищников или заменяют окна на специальные, чтобы птицы видели их как преграду. Эту технологию используют в США, Германии и Швейцарии.

Случаи массовой гибели птиц в России сложно зафиксировать, в том числе потому, что дворники рано утром убирают территорию, добавила Зубатина. Однако такие инциденты учащаются в период миграции пернатых - весной и осенью. 31 августа очевидцы сообщили, что в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха у торгового центра "Юнион" лежало множество мертвых синиц. Однако в ветстанцию округа информация о массовой гибели птиц в тот день не поступила, а позднее на месте никто не смог подтвердить информацию о гибели пернатых, сообщил ТАСС начальник Государственной ветеринарной службы городского округа Балашиха Валерий Тимошенков.

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