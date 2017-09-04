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Победителям Всероссийской олимпиады школьников из Подмосковья выплатят до 200 тыс. рублей

Москва Московская область
4 сентября, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Призеры олимпиады получат 100 тыс рублей

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области предусмотрели поощрительные выплаты из регионального бюджета для подмосковных победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Единовременная выплата составит от 100 до 200 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В целях поощрения в Подмосковье победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат единовременную выплату в размере 200 тыс. руб., призеры - 100 тыс. рублей", - сказала Забралова, чьи слова цитирует пресс-служба.

Она добавила, что единовременная выплата победителям и призерам осуществляется из средств регионального бюджета. Всего в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017 года соревновались 220 детей из Подмосковья, с наградами вернулись 92 школьника.

"Для получения выплаты победители и призеры должны представить в Управление образования по месту обучения в школе заявление в свободной форме, реквизиты счета для перечисления средств, копии паспорта [свидетельства о рождении], ИНН, СНИЛС", - сказала первый зампред правительства региона.

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