В Подмосковье возбуждено шесть дел о хищении имущества администрации Домодедова

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил шесть уголовных дел о хищении земель и недвижимости администрации городского округа Домодедово. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.
"С 2013 года по 2015 год неустановленные лица, в числе которых имеются должностные лица администрации городского округа Домодедово, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное отчуждение пяти земельных участков и одного нежилого помещения (квартиры), путем предоставления поддельных документов, чем причинили ущерб администрации Домодедова на общую сумму 31,8 млн рублей", - сообщили в ГСУ.
По данному факту возбуждено шесть уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к хищению.