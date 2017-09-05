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МЧС проверяет информацию о падении строительного крана в Химках

Москва Московская область
5 сентября, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Спасатели выехали по заявке на улицу Молодежная

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Подмосковный главк МЧС проверяет информацию о падении башенного крана в Химках, сообщили ТАСС во вторник в пресс- службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Спасатели выехали на место по заявке о падении башенного крана в районе дома номер 64 по Молодежной улице в Химках", - сказал сотрудник пресс-службы.

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