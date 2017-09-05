Один человек погиб при монтаже башенного крана в Химках

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате падения строительного крана в Химках, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. Информация о пострадавших разнится.

Так, источник в экстренных службах города подтвердил гибель одного человека, однако, по его словам, "трое пострадали". По предварительным данным, двое рабочих в настоящий момент заблокированы на высоте.

Вместе с тем, в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что после обрушения крана один человек погиб и двое пострадали. "Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обрушения башеного крана в подмосковных Химках", - отметили там.

Ранее сообщалось, что подмосковный главк МЧС проверяет информацию о падении башенного крана в Химках, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. "Спасатели выехали на место по заявке о падении башенного крана в районе дома 64 по Молодежной улице в Химках", - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации пресс-службы подмосковного главка МЧС, кран обрушился в ходе возведения. "Обрушение крана произошло при его возведении на уровне 20 метров", - сказал сотрудник пресс-службы. Он также подтвердил, что в результате произошедшего есть пострадавшие, однако отметил, что информация уточняется.