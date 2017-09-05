Один человек погиб при монтаже башенного крана в Химках

Тарпищев: Хачанов, Медведев и Рублев через два года могут выиграть Кубок ДэвисаСпорт 5 сентября, 12:11
Участники акции "Дети вместо цветов" собрали 15 млн рублей в помощь тяжелобольным детямОбщество 5 сентября, 12:03
Надаль считает, что Рублеву есть что терять в их предстоящей встрече на US OpenСпорт 5 сентября, 11:47
Более 260 семей погорельцев из Иркутской области получили свидетельства на покупку жильяНовости партнеров 5 сентября, 11:46
Национальный день России на ЭКСПО-2017 пройдет 8 сентябряНовости партнеров 5 сентября, 11:42
"Не знаешь, как помочь, — спроси": благотворительность в РоссииОбщество 5 сентября, 11:35
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и УкраиныМеждународная панорама 5 сентября, 11:34
Уборочная кампания в Сибири отстает из-за нехватки техникиСибирь 5 сентября, 11:19
Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕСМеждународная панорама 5 сентября, 11:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате падения строительного крана в Химках, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. Информация о пострадавших разнится.
Так, источник в экстренных службах города подтвердил гибель одного человека, однако, по его словам, "трое пострадали". По предварительным данным, двое рабочих в настоящий момент заблокированы на высоте.
Вместе с тем, в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что после обрушения крана один человек погиб и двое пострадали. "Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обрушения башеного крана в подмосковных Химках", - отметили там.
Ранее сообщалось, что подмосковный главк МЧС проверяет информацию о падении башенного крана в Химках, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. "Спасатели выехали на место по заявке о падении башенного крана в районе дома 64 по Молодежной улице в Химках", - сказал сотрудник пресс-службы.
По информации пресс-службы подмосковного главка МЧС, кран обрушился в ходе возведения. "Обрушение крана произошло при его возведении на уровне 20 метров", - сказал сотрудник пресс-службы. Он также подтвердил, что в результате произошедшего есть пострадавшие, однако отметил, что информация уточняется.