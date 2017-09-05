Двое пострадавших из-за падения крана в Химках находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате падения башенного крана в Химках находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава Московской области.

"Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое", - отметил сотрудник пресс-службы.

Всего, по данным Минздрава Московской области, в результате произошедшего пострадали два человека, еще один человек погиб.

По информации пресс-службы подмосковного главка МЧС, кран обрушился в ходе возведения. "Обрушение крана произошло при его возведении на уровне 20 метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

"Спасатели выехали на место по заявке о падении башенного крана в районе дома номер 64 по Молодежной улице в Химках", - сказал сотрудник пресс-службы.